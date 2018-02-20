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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

” شرطة الرياض ” تلقي القبض على 80 مخالفاً خلال 24 ساعة

” شرطة الرياض ” تلقي القبض على 80 مخالفاً خلال 24 ساعة
سعيد العجل(صدى):

ألقت شرطة الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية القبض على قرابة 80 شخصاً من جنسيات عدة مخالفين لنظامَي الإقامة والعمل؛ بينهم 4 أشخاص إثيوبيان ويمني وسوري امتهنوا ترويج وبيع الخمور المصنعة محلياً وبحوزتهم (٨٤) قارورة.

ويأتي ذلك ضمن المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، لضبط المشبوه فيهم بأوساط المخالفين.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وإشعار فرع النيابة العامة، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص.


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