23 برنامج زمالة وشهادة اختصاص طبية بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي (صدى):

حصلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لاربع برامج تدريبية جديدة في عدة تخصصات مابين شهادات زمالة وشهادات اختصاص ليصبح إجمالي البرامج المعتمدة ٢٣ برنامجاً تدريبياً بالمدينة الطبية.

وأوضح مدير إدارة الدراسات العليا الطبية والابتعاث الدكتور جاسر الشهري انه تم الاعتراف مؤخراً لعدد اربع برامج تدريبية جديدة شملت برنامج شهادة الزمالة بتخصص الأشعة التداخلية، برنامج شهادة الزمالة بتخصص أمراض الدم لدى الكبار، برنامج شهادة الزمالة بتخصص الأمراض التنفسية لدى الكبار وأخيراً برنامج شهادة الاختصاص بتخصص طب الطوارئ وبذلك يكون عدد برامج الزمالة ٨ برامج إضافةً الى عدد ١٥ برنامج شهادة الاختصاص

ليصبح مجمل عدد البرامج الطبية بالمدينة ٢٣ برنامج طبي تدريبي وبمخرجات ٦٠ متدرباً في جميع البرامج.

وبيّن رئيس قسم الدراسات العليا الاستاذ محمد الغامدي أن هذا الإنجاز ما هو إلا ثمرة للبيئة المحفزة على الإبداع ونتيجة للتطور المستمر الذي تشهده المدينة الطبية في شتّى المجالات، والذي بمقتضاه أضحت تتمتع بسمعة طبية متقدمة بين مؤسسات تقديم الرعاية الصحية على كافة المستويات ومنها التميز الذي تحظى به كمركز تدريبي معتمد للعديد من البرامج التدريبية الطبية. وأضاف انه جاري العمل حالياً للحصول على اعتراف لخمس برامج تدريبية إضافية لهذا العام تشمل أورام نساء، الطب النفسي ، جراحة المخ والأعصاب ، الكيمياء الحيوية السريرية وأخيراً الأشعة العصبية.

من جهته، قدم المدير التنفيذي للشوون الاكاديمية والتدريب الدكتور طارق منشي شكره لكل من ساهم في هذه الإنجازات للمدينة الطبية في عمرها القصير وكذلك شكره لفئات التمريض و الفنيين مبيناً ان هناك ١٢ برنامج دبلوم عالي معترف بها و مصنفه من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مبيناً إن هذا الإنجاز تم بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل الدعم والتوجيه الذي يقدمه المسؤولون بوزارة الصحة، وعلى رأسهم وزير الصحة، والادارة التنفيذية بالمدينة الطبية لكل ما من شأنه رفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها.