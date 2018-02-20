بالفيديو.. مصري خارق يحمل 350 كجم من الحديد بأسنانه

القاهرة(صدى):

امتلك مصري يدعى ” حسنى معوض ” ، والذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره، يقع مسقط رأسه بمركز الفشن، جنوب محافظة بنى سويف، في مصر، قدرات خارقة للطبيعة، تقدر بـ 150 قدرة خارقة للطبيعة البشرية ، منها 30 قدرة خاصة جدًا، من أبرزها: اخفاء معدته واظهار العمود الفقرى مكانها، والتحكم فى زيادة وضعف نبضات القلب، وكذلك حمل 350 كيلو جرام من الحديد بأسنانه والسير بهم.

حيث أطلق عليه البعض، نظرًا لقدراته الخارقة، عدة ألقاب مختلفة، منها: ” الرجل الخارق، وشمشون العرب، والفرعون المصري، والرجل المطاط، والشيخ حسنى ” .

حيث يقول الرجل الخارق: ” أخبرتنى والدتى أنه بعد ولادتى بأربعين يومًا، بدأت احبو كطفل عمره 6 شهور، وعند بلوغى 7 سنوات، اختل توازنى وسقطت من الطابق الثاني للمنزل على الأرض، ولم يصبنى أي أذى ولم اشعر بألم ” .

واستطرد ” حسني ” : ” فى المرحلة الابتدائية، وأثناء نومى، رأيت وكأننى أثني العملة المعدنية، وعندما إستيقضت من النوم شعرت برغبة في تحقيق الحلم، وبحثت عن عملة ونجحت فى ثنيها وتقطيعها بالفعل، فايقنت حينها أن الله على كل شئ قدير ” .

وأضاف: ” وبمرور السنوات، اكتشفت ما لدي من قدرات خارقة للطبيعة، ولكننى لم استخدمها فى الشر أو الافتراء على الخلق، حيث اشتهرت بمساعدة الضعفاء والفصل بين المتشاجرين ” ، لافتًا لعلاقته الطيبة بزملائه فى مراحل التعليم المختلفة، وكذلك أصدقائه وجيرانه، الذين يتابعون عرض قدراته فى المحافل المختلفة بشكل دائم.

وذكر ” حسني ” ، بعضًا من القدرات الخاصة التي يقوم بها، كما يلي: ” إخفاء المعده عن الأشعة بحيث لا يراها أحد وتحريك العمود الفقري من الخلف الى الأمام ليظهر مكان معدته، وحمل ثلاثة أشخاص على ” منضدة ” خشبية بأسنانه، وإخفاء الكتفين، وتحويل جسمه من جسم طبيعي إلى جسم بطل كمال أجسام ” .

علاوة على ذلك، يستطيع ” حسني ” ، رفع أوزان كبيرة في البار الحديد بأسنانه، وتمرير الرأس من بين القدمين من الخلف إلى الأمام من تحت البار، وثني العملة عن طريق الضغط عليها بجفن العين وكسر العملة المعدن بأسنانه ويده، وأكل المسامير دون الشعور بألم ، والنوم عليها، وربط حبل بعدة سيارات وسحبهم بأسنانه والسير بهم لمسافة طويلة.

أما فيما يخص إستخدامه السحر فيما يفعله، كما يعتقد البعض، فلفت ” الرجل الخارق ” إلى أنه دائماً ما يحرص أثناء إظهاره لإحدى قدراته، على ذكر لفظ الجلالة بصوت مرتفع، مطالبًا جميع الحاضرين بذكره و قراءة فاتحة الكتاب، وآية الكرسي وسورتي ” الأخلاص والمعوذتين ” ، حيث من المعروف أن هذه الآيات تبطل عمل السحر.