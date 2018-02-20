وظائف شاغرة بـ” صدارة” للكيمائيات

فاطمة المالكي(صدى):

قالت شركة صدارة للكيميائيات ، إنه يتوفر 7 وظائف هندسية وإدارية شاغرة،لديهم؛ لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتيه:

– مشرف الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

– مدير المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي الشؤون الحكومية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، العلوم السياسية، القانون، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي الشؤون العامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، العلوم السياسية، القانون، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مهندس أتمتة العمليات (وظيفتين): درجة البكالوريوس في أي مجال هندسي ذي الصلة.

– مهندس عمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

وأوضحت أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول عبر الرابط: هنا .