فقدان الشهية والغثيان دليل علي إصابتك بمرض خطير

متابعات(صدى):

يعاني بعض الأشخاص من الشعور المستمر بفقدان الشهية والغثيان، لكن لا يعرفون السبب وراء ذلك، ومن ثم يُهمل البعض في الذهاب للطبيب لمعرفة السبب الرئيسي ، حيث أن هذه الأعراض دليل قاطع على مرض تليف الكبد.

كما أثبتت دراسات علمية أن هناك ما يقرب من بين 6 و 7 % من سكان العالم يعانون من تليف الكبد ولا يعرفون ، لأنهم لا يعانون من أعراض.

وتليف الكبد هو تراكم مفرط للأنسجة التي تنتج عن التهاب مستمر وموت للخلايا الكبدية التي تحدث في معظم أنواع أمراض الكبد المزمنة.

يحدث تليف الكبد عندما تتراكم ندب بالكبد بشكل أسرع ومن أهم أسباب تليف الكبد:

1- العدوى المزمنة مع التهاب الكبد C أو فيروس التهاب الكبد B .

2- استهلاك الكحول بشكل كبير.

3- السموم والصدمات النفسية .

4- في كثير من الأحيان تليف الكبد هو عرض ثانوي لبعض أمراض الكبد .

فعندما يتم إصابة خلايا الكبد خلايا الكبد الوظيفية بسبب فيروس أو الكحول أو السموم أو الصدمة، فإن الجهاز المناعي يعمل على إصلاح الضرر، خلال عملية التليف.

ولكن هناك عوامل خطر يمكن أن تؤدى إلى تطوير تليف الكبد هي :

1- عدوى مزمنة مع التهاب الكبد B أو C

2- الجنس (يحدث التليف بسرعة أكبر لدى الرجال منه لدى النساء).

3- العمر خاصة فى الأشخاص أكثر من 50 عاما.

4- استهلاك الكحول الثقيل.

5- دهون الكبد.

أعراض تليف الكبد :

في المراحل المبكرة من تليف الكبد، عدد قليل من الأشخاص قد يعانون من أعراض؛ لأن وظائف الكبد قد تعمل بشكل جيد نسبيا، التليف هو المرحلة الأولى من تشكيل الندب على الكبد. قد لا يكون للفرد أي أعراض ويعيش حياة طبيعية، أحيانا نشطة جدًا وقد لا يدرك أنه مصاب بمشاكل في الكبد.

فيمكن أن تتراكم الندب على الأنسجة بسبب واستمرار إصابة الكبد والتهابه، ويرتبط مع الأنسجة التالفة الموجودة، والتي يمكن أن تعطل في نهاية المطاف وظائف التمثيل الغذائي للكبد.

وعندما يكون الكبد مصاب في مراحل متقدمة قد تواجه أعراض تشمل:

فقدان الشهية

صعوبة التفكير بوضوح

تراكم السوائل في الساقين أو المعدة

اليرقان وهو ظهور اللون الأصفر على الجلد والعينين .

الغثيان

فقدان الوزن غير المبرر

الضعف

علاج تليف الكبد :

خيارات العلاج لتليف الكبد عادة ما تعتمد على السبب الكامن وراء التليف، الطبيب سوف يعالج المرض الكامن للحد من آثار أمراض الكبد، على سبيل المثال، إذا كان الشخص يشرب الكحول بشكل مفرط، قد يوصي الطبيب التوقف عن الشرب.

قد يصف الطبيب أيضا الأدوية الخاصة بالكبد، والتي ثبت أنها تقلل من احتمال حدوث تندب بالكبد، إذا تقدم تليف الكبد للشخص وأصبح الكبد لا يعمل، والعلاج الوحيد في كثير من الأحيان زرع كبد.