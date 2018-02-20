بالصور.. تحول سيارات مرسيدس لسيارات للشرطة الألمانية

برلين(صدى):

تحولت بعض سيارات مرسيدس بنز وسيارات سمارت لتكون جاهزة للخدمة والحماية، بعد تزويدها بمعدات الشرطة الخاصة. ومن المقرر تقديمها في معرض ومؤتمر معدات الشرطة العامة الذي يعقد في الفترة ما بين 20 و 22 فبراير في فرانكفورت بألمانيا، وباتت السيارات على استعداد لتولي دورهم كسيارات شرطة في وطنهم في ألمانيا وربما في أماكن أخرى.

وتشمل محفظة دايملر لسيارات الشرطة X-Class البيك أب الجديدة التي تعتمد على نفس قاعدة بناء نيسان نافارا، كما تم تطبيق نموذج سيارات الشرطة الألمانية ، بالإضافة إلى ترقيات أخرى على موديل سبرينتر أيضا، والتي وصفت بأنها “مركبة للفرق”، وعلى موديل فيتو تورر كذلك وقد تم تجهيز كل منهما مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

وإلى جانب حلة الشرطة الخاصة على السيارات، فإن أحدث نسخ E-Class استيشن ستكون في الصورة أيضا، وستتميز بمحرك ديزل جديد، وقد انضم إليها GLC 350e 4Matic وهي نسخة هجينة من سيارات الدفع الرباعي المدمجة الفاخرة.

وسوف تكون سمارت موجودة في الصورة، مع الجيل الرابع من محركها الكهربائي (ED). وتشمل محركات بدون انبعاثات لموديلي فورتو، فورتو كابريو و فورفور، مع مدى تنقل 160 كم بين الشحنات. وأخيرا، ولكن بالتأكيد ليس آخرا، سيتم عرض شاحنة Arocs 325 1 L 8×4 للخدمة الشاقة في الأماكن الخارجية في الحدث. ويقال إن السيارة متعددة الاستعمالات “مناسبة لمجموعة واسعة من واجبات الشرطة”، بما في ذلك “المهام اللوجستية وإقامة الحواجز الواقية وإزالة العقبات وإطلاق القوارب الثقيلة والإنقاذ على ارتفاعات عالية.