أمانة الشرقية تصدر أكثر من 4100 رخصة إلكترونية خلال 3 أشهر

نايف السالم(صدى):

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 4100 رخصة إلكترونيا خلال الشهور الثلاثة الماضية، بهدف تقليل الوقت والجهد على المستفيدين.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه تم إصدار 907 رخص بناء في 10 بلديات من بداية العام الهجري الجاري حتى الـ 3 من شهر ربيع الأول الماضي، فيما تم خلال الفترة ذاتها إصدار 3214 رخصة محل في 11 بلدية، بمجموع رخص تجاوز الـ 4100 رخصة، منوهاً بالجهد المبذول من قبل إدارة رخص البناء لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين لإصدار الرخص وسرعة انجازها بدقة.

وأشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية أطلقت خلال الفترة الماضية إصداراً إلكترونياً مطوراً من خدمة رخص المحال ورخص البناء الكترونياً، عبر قناة التكامل الحكومية، في إطار جهودها للتحول إلى التعاملات الإلكترونية، حيث سيسهم هذا الاصدار في إثراء الخدمات المقدمة على القناة، مبيناً أن الإصدار يتضمن التمكن من الاستعلام عن رخص المحلات ورخص البناء في نظام الرخص برقم الرخصة أو الهوية الوطنية في بلديات مدينة الدمام وبلديات محافظات الخبر والظهران والقطيف وبقيق، وذلك بناء على الخطة المقدمة من برنامج ” يسر ” .