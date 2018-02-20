” التعليم ” تحدد شروط قبول حاملي هوية ” زائر ” بالمدارس الابتدائية

عادل الحربي(صدى):

أعلن مكتب التعليم الأهلي والأجنبي، عن تحديد، إجراءات قبول حاملي هوية ” زائر ” ، من الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين، في المدارس، للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي؛ للالتحاق بالعام الدراسي القادم 39/1440هـ، في كل مدارس التعليم العامّ، حيث يبدأ نظام ” نور ” ، التابع لوزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل الإلكتروني، للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للالتحاق بالعام الدراسي القادم 39/1440هـ.

وحددت شروط التقديم، والتي جاءت كالتالي:

– ضرورة إحضار صورة من شهادة الميلاد.

– صورة من جواز السفر.

– وصورة من تأشيرة الزيارة سارية المفعول.

– أصول جميع الشهادات للطالب؛ حيث تتم مطابقة لأصول الشهادات، مع الصور، من إدارة الاختبارات والقبول ” بنين وبنات ” ؛ لاستكمال التحويل للمدرسة المطلوبة.

ومن الجدير بالذكر، أن الوزارة سمحت، لحاملي هوية ” زائر ” ، من الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين، بالدراسة في المدارس الأهلية والأجنبية، وذلك بناءً على توجيه وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى القاضي، بالموافقة على قبولهم على نفقتهم الخاصة، وستكون دراسة حاملي هوية ” زائر ” ، على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط معينة، تشمل أن يكونوا من مواليد المملكة، وتربوا بها، أن يكونوا ممن قدم بتأشيرة زيارة، وأن تكون تأشيراتهم القادمين بها للمملكة حكومية.

يُذكر أن المدارس الأهلية، باتت مطالبة باستكمال قبولهم، وفق التنظيمات السابقة في أعمال القبول، وأن يتم تسجيلهم في نظام نور وفق المتبع، حتى تتم إتاحة استكمال دراستهم، في المدارس الأهلية والأجنبية.