منها الكلاب وقوارب الصيد.. ” الجمارك ” تقيد استيراد 23 سلعة

علي القحطاني(صدى):

وضعت مصلحة الجمارك، قائمة بعدد من السلع التي تقيد استيرادها من الخارج، والتي تضم 23 سلعة مختلفة، من بينها قوارب الصيد وبعض الحيوانات.

وأوضحت الجمارك أنه تم تقييد استيراد الكلاب وبعض اللقحات البيطرية والأدوية البشرية، وآلات تصنيع المفاتيح ونسخها والأجهزة اللاسكية وأجهزة نقل الصورة، بالإضافة إلى بطاقات وشرائح الهاتف الجوال مسبقة الدفع؛ لمنع إساءة استخدامها.

كما تضمنت السلع المقيد استيرادها أجهزة وبوابات الدخول والخروج بالبطاقات الممغنطة والبصمة، وكاميرات المراقبة الأمنية، وأجهزة وبوابات الكشف عن المعادن، وأجهزة الكشف على الحقائب والأمتعة، وأجهزة الإنذار ضد السرقة.

وأضافت أن الرتب والشارات العسكرية المنسوجة، والسترات الواقية من الرصاص، والبدل العسكرية الجاهزة، والقبعات العسكرية، والخوذ، والكلبشات، والمناظير الليلية، والعصي الكهربائية تم تقييد استيرادها أيضًا.

وأشارت إلى أنه تم تقييد استيراد قوارب الصيد بهدف المحافظة على الثورة السمكية، ما يستدعي ضبط استخدامات قوارب الصيد واستيرادها.