خادم الحرمين يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي

علي القحطاني (صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

كما حضره عضو الكونجرس الأمريكي بول كوك، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل وعدد من المسؤولين.