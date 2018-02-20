العثور على ” مدينة الهرم ” المفقودة في المكسيك

مكسيكو(صدى):

استطاع خبراء، من خلال استخدام تقنية، علمية حديثة من الكشف عن بقايا ” مدينة الهرم ” ، المفقودة التي تتشابه مبانيها، مع مدينة ” مانهاتن ” ، والتي بناها منافسو شعب الأزتيك، وكان يعيش فيها نحو 100 ألف شخص، وفقًا لما ذكره بحث جديد.

وتمكن الخبراء من العثور، على المدينة التي تحتوي على 40 ألف مبنى، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، باستخدام تقنية رسم الخرائط بالليزر الجوي المسماه Lidar system ؛ حيث تم اعتماد أشعة الليزر؛ لإرسال حزم ضوئية من الطائرة إلى الأرض، مما ساعدهم على رسم خارطة ثلاثية الأبعاد، للمدينة بالقرب من ” موريليا ” الحديثة في ولاية ” ميشواكان ” في غرب المكسيك.

وفي هذا السياق، أوضح الخبراء أن مدينة ” أنغاموكو ” ، تغطي مساحة أكثر من 10 أميال مربعة، وهي تتضمن مباني تشبه الأهرامات، بالإضافة إلى المعابد والساحات والطرق، وقال كريس فيشر، عالم الآثار وأستاذ الأنثروبولوجيا ” علم الإنسان ” ، في جامعة ولاية كولورادو: ” أعتقد أن هذه المدينة الضخمة، كانت موجودة في قلب المكسيك، طوال هذا الوقت، ولم يعرف أحد أنها بهذا القدر من الدهشة ” .

يُذكر أن العلماء اكتشفوا مدينة ” أنغاموكو ” ، منذ عام 2007 ، وحاولوا استكشاف المنطقة بالطرق التقليدية، إلا أنهم أدركوا أن الأمر قد يستغرق 20 عامًا، على الأقل؛ لتحديد المعالم الأثرية على الأرض؛ ولتجميع أكبر قدر من البيانات، بالاعتماد على الأساليب التقليدية على عكس التكنولوجيا الحديثة، التي تستغرق يومين فقط؛ لجمع البيانات، مضيفين أن من الفوائد الخاصة، لهذه التكنولوجيا هي قدرتها على اختراق الغطاء النباتي.