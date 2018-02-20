هواوي تصدر أحدث هواتفها لتقديم تجربة تصوير نموذجية

أماني الغامدي(صدى):

أصدرت شركة هواوي أحدث هواتفها الذكية، هاتف P Smart الجديد والتي ستقدم من خلاله تجربة تصوير نموذجية لسكان المدن، حيث يأتي مزوداً بأربع وظائف استشعار ذكية وهي التعرّف على الوجوه، والتعرّف إلى جنس الأشخاص الظاهرين في الصور، و10 مستويات لتحسين مظهر البشرة، والالتقاط التلقائي للصور، والتي تتيح بمجموعها للمستخدم إمكانية تسجيل اللحظات التي لا تنسى والتقاط صور سيلفي خالية من الأخطاء.

حيث أن الهدف من هذا الهاتف P Smart تقديم تجربة تصوير استثنائية تتيح التقاط صور غنية بالضوء والألوان والتفاصيل حتى في ظروف الإنارة الخافتة، وذلك مع ميزة تأثيرات البوكيه المتطورة، وتجارب تصوير محسّنة، ووظائف فوتوغرافية فريدة، مثل تحسين صفاء الوجوه، والتقاط الصورة بالإيماء.

ويلبي الهاتف كافة احتياجات التقاط الصور على اختلافها عبر الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية، مع خاصية الصور المزدوجة بـ 16 مستوى من تمويه الخلفية، وذلك بالإضافة إلى عمق التأثيرات ووضوح التركيز المنسجمين مع تمويه الخلفية بالنسبة النموذجية، وهي مزايا ستضفي على الصور طابعاً واقعياً مدهشاً لتتيح التقاط اللحظات الهامة بشكل رائع.

وبفضل الحساسية العالية لمستشعرات الكاميرا واستكشاف العناصر النقطية عالية الكثافة في مراحل التصوير، تمتاز الكاميرا بالسرعة والدقة العالية في التصوير خلال الوقت الحقيقي، وذلك إلى جانب المجموعات الخمس من العدسات فائقة الدقة التي ترتقي بالتصوير الليلي إلى مستويات جديدة، لتقدم صوراً أنقى وأوضح في ظروف الإنارة الضعيفة.

ومن أجل تقديم أداة السيلفي الأمثل، تم تزويد هاتف P Smart بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل من أجل إضفاء طابع جمالي على صور البورتريه، حيث تميّز هذه الكاميرا الوجوه البشرية بمزيد من الدقة مع القدرة على تحديد الجنس، وكل ذلك بفضل قدرة الهاتف على التعلّم من العيّنات الغنية للموديلات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك خوارزمية هواوي لتمييز الألوان والمواءمة بينها تلقائياً، والتي تضفي مزيداً من الجمال على البشرة في ظروف مختلفة، علاوة على ميزة التقاط صور السيلفي بإيماءة من راحة اليد.

كما يأتي الهاتف أيضاً مع ميزة تقسيم الشاشة بلمسة واحدة، والتي تدعم إمكانية تشغيل تطبيقين مختلفين في نفس الوقت، والتي تثري إمكانات التشغيل أثناء التنقل.

وفي امتداد للملامح التصميمية لسلسلة P التي تتسم بالبساطة والأناقة، يتسم هاتف P Smart بهيكل معدني رقيق وسطح خلفي انسيابي، مع ثلاثة هوائيات مخفية بإتقان في الجزئين العلوي والسفلي بهدف تجنب تأثير التصميم الثلاثي الأجزاء على جماليات الهيكل الخارجي، وبما يضمن توفير تجارب اتصال سلسة ومريحة.