بالصور… مدير جامعة أم القرى يفتتح مبنى الكلية الجامعية بالليث

حسين العلي(صدى):

افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس مبنيي الكلية الجامعية بالليث بشطر الطالبات والتي تستوعب أكثر من 2000 طالبة ، بحضور وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالمجيد بن سعيد الغامدي، وعميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور محمد بن عبدالله المالكي، ومحافظ محافظة الليث محمد القباع ، ومدير إدارة تعليم الليث الأستاذ مرعي البركاتي وعمداء العمادات المساندة ، وذلك بمجمع إسكان الأمير سلطان الخيري بمحافظة الليث .

وفور وصول لمقر المبنى قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المبنيين .ومن ثم بدأ الحفل الخطابي بهذه المناسبة الذي رحب فيه عميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور محمد المالكي في بداية كلمته بمعالي مدير الجامعة والحضور الكرام ، مؤكداً أنه تم تسكين نحو 1400 طالبة في المبنيين الجديدين التي تم إعارتهما لصالح الكلية الجامعية بالليث وتم تجهيزها بأحدث التجهيزات التعليمية ، مشيراً أن المجمع التعليمي مكون من مبنيين كل منهما يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة ويشتملان على 50 قاعة دراسية وصالة متعددة الأغراض فضلاً عن الغرف المخصصة لمكاتب وكيلات الكلية والأقسام وأعضاء هيئة التدريس والقاعات الخدمية الإدارية الأخرى .

وبين أنه تم نقل طالبات قسم الدراسات الإسلامية وقسم الخدمة الاجتماعية إلى المبنيين الجديدين ، مثمناً دعم ومتابعة معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالمجيد بن سعيد الغامدي مما ساهم في توفير البيئة التعليمية الجاذبة للعلم والتعلم ، كما ثمن تعاون محافظ محافظة الليث محمد القباع ، ومدير إدارة تعليم الليث الأستاذ مرعي البركاتي .

بدورها أوضحت وكيلة الكلية الدكتورة ساره الخولي إن افتتاح هذا المبنى ماهو إلا دلالة على اهتمام قادة هذا البلد المبارك بتوطين التعليم ونشر العلم والمعرفة. وإننا حين ندشن هذا المبنى ليضم في المرحلة الأولى طالبات قسمي الدراسات الإسلامية والخدمة الاجتماعية البالغ عددهن نحو (١٤٠٠) طالبة،، ليصبح عدد الطالبات بالمبنى الرئيس والذي كان يحتوي كافة الطالبات نحو (٢٧٠٠)طالبة والذي يضم أقسام اللغة الإنجليزية ،و الفيزياء ،و الكيمياء ، و الرياضيات ، والتربية وعلم النفس، و التربية الأسرية بالإضافة إلى كلية الحاسب الذي يبلغ عدد طالباتها نحو (٢٥٠) طالبة .

بعد ذلك ألقيت كلمة الطالبات التي أوضحت فيها الطالبة ريم العمري ” أن هذه المرافق الجديدة التي تحتوي على قاعاتٍ دراسيةٍ مناسبةٍ للعملية التعليمية والبحثية التي ترتقي بطموحات الطالبات ،ساهمت في خلق الجو التعليمي الملائمٍ لتحصيلهن الدراسي، داعيةً الجميع إلى العمل الدؤوب واستغلال كافة الموارد المتاحة للتحصيل العلمي والتميز الدراسي.

إثر ذلك ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس كلمته التي ثمن فيها الدعم الذي حظيت وتحظى به الجامعة من الحكومة الرشيدة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الامين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – مما ساهم في توفير الوسائل التعليمة وفق أحدث التقنيات ، والكوادر البشرية ذات التأهيل العالي بمقر الجامعة الرئيس وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة ، كما ثمن توجيهات ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمشروعات وأنشطة الجامعة، منوهاً بمتابعة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأنشطة وبرامج الجامعة المختلفة.بعد ذلك تجول معاليه على القاعات الدراسية ومرافق المبنى.