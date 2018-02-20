افتتاح مشروع جسر تقاطع الملك عبدالعزيز مع الشارع العاشر في الخبر

نايف السالم(صدى):

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم الثلاثاء، مشروع جسر تقاطع الملك عبدالعزيز مع الشارع العاشر، والذي يعتبر من المشاريع التنموية الهامة التي تشهدها محافظة الخبر.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك جاء بحضور مدير مرور المنطقة العميد راشد الهاجري، ورئيس قسم السلامة بمرور المنطقة العقيد عبداللطيف العبيدالله، بالإضافة إلى عدد من قيادات أمانة المنطقة والوكلاء .

وجدير بالذكر إنه يبلغ طول المشروع 1200متر، ويتكون من جسر على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بطول 680متر وبعرض 21متر، فيما يحتوي على ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك طريق خدمة على جانبي الجسر بواقع ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه ومواقف سيارات جانبيه.

كما يتكون النظام الإنشائي للجسر من كمرات صندوقية مسبقة الصب ترتكز على عدد 6 محاور أعمدة وحائطي ارتكاز وأربعة جدران اسنادية، بينما تبلغ القيمة الاجمالية للمشروع 47 مليون ريال.