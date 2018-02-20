وصول أكثر من 5 آلاف مقاتل حوثي إلى ” صعدة “

فهمي محمد(صدى):

أعلن أحد المنشقين عن ميليشيا الحوثي الإرهابية، بمديرية الطلح، بصعدة، عن وصول أكثر من 5 آلاف عنصر تابعًا للجماعة، إلى مديريات ” ضحيان وحيدان وباقم ” ، في محافظة صعدة، خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بعد نقلهم بشكل سري، داخل مركبات تابعة لمواطنين، وذلك خوفًا من ملاحقة مقاتلات التحالف العربي لأماكنهم.

وكشفت مصادر، أن هؤلاء المقاتلين الحوثيين، قد تم جلبهم على دفعات متتالية من معسكراتهم المتناثرة بمحافظات ” عمران وحجة ” ، مشيرة إلى أنه قد أُجبر قادة الميليشيات الإرهابية، على استدعاء المقاتلين لتحصين صعدة خوفًا من سقوطها.

وأرجعت الأسباب في ذلك، إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالميليشيات، والتقدم المتسارع لقوات الشرعية بدعم التحالف في جبهات ” الجوف والبقع وعلب ورازح ” المحيطة بصعدة.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية قد تكبدت خسائر كبرى، في مختلف جبهات صعدة، من ضمنهم قيادات ميدانية عرفوا بارتكابهم جرائم حرب بحق المواطنين، وذلك من خلال تفجير المنازل واختطاف الأطفال وتجنيدهم في جبهات القتال.