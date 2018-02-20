” سعود الطبية ” تنجح في إنقاذ حياة طفل احترق 75% من جسمه

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي متخصص بجراحة الحروق والتجميل، في مدينة الملك سعود الطبية، في إنقاذ حياة طفل يبلغ 10 سنوات من العمر، مصاباً بحروق من الدرجة الثالثة في معظم أنحاء جسده.

وأوضحت المدينة، أن الطفل تعرض لحروق بنسبة 75%، مشيرة إلى أن العلاج كان على مرحلتين، الأولى: تتمثل في الإجراءات الطبية وإعطائه المحاليل المناسبة، والثانية في إزالة الأنسجة الميتة وترقيع الجلد.

وتحسنت حالة الطفل بنسبة 90%، وأصبح يمارس حياته بشكل طبيعي، بعد شهرين من العلاج.

وشكر والد الطفل علوش الدوسري، الفريق الطبي المشرف على حالة ابنه، مثمناً ما تحظى به مدينة الملك سعود الطبية من خدمات طبية عالية.

وأصيب الطفل جراء احتراق مدفئة كان ينام بجانبها.