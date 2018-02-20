بالصور.. صالة عرض بورش الجديدة كالفقاعات على قمة جبال الألب الفرنسية

باريس(صدى):

تعتبر صالة عرض بورش الجديدة فريدة من نوعها، فهي توجد على ارتفاع حوالي 2.5 كيلومتر من سطح البحر على قمة جبال الألب الفرنسية، فيما تمّ وصفه بأعلى معرض سيارات في العالم.

يتم عرض السيارات في هياكل شبيهة بالفقاعة، حيث توجد كايين في أحد تلك الفقاعات ليستمتع بمشاهدتها المتزلجون على الجليد، وفي هذا المعرض يوجد خبير سيارات ومضيفة لحجز اختبارات القيادة والإجابة على كل أسئلة رائدي المعرض.

تلك الهياكل الفقاعية مصممة لتحمّل العواصف الثلجية، ودرجات حرارة تصل إلى 25 تحت الصفر، ورياح تقدّر سرعتها بـ 160 كيلومتر في الساعة، ووضعها على قمة الجبل لم يكن بالأمر السهل، فقد لجأ المنظمون إلى الاستعانة بطيارات هيليكوبتر لرفع المعدات الإنشائية، وتم سحب السيارات باستخدام عربات مخصصة للمناطق الثلجية.

اختيار وضع المعرض في قمة الطرق الجبلية الوعرة هو إشارة من صانعة السيارات الألمانية للقدرات المتميزة لمنتجاتها ذات الخمسة أبواب: ماكان، كايين وباناميرا سبورت توريزمو الجديدة كلياً، في صالة العرض التي سوف تظلّ مفتوحة حتى منتصف أبريل.