” الهيل ” : توقيع تميم على اتفاقية الرياض يدين النظام القطري

طلال الضوي(صدى):

علق المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، على تصريح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، بتعرض بلاده للغدر من الأشقاء.

وقال ” الهيل” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” : ” تصريح وزير خارجية النظام القطري بأن قطر تتعرض لعملية غدر من أشقائها بسبب المقاطعه مردود عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحل له ان يحل عقده حتى ينقضي أَمدها أَو ينبذ اليهم سواء، إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ”.

وتابع في إشارة إلى اتفاقية الرياض التي وقع عليها الأمير القطري، متعهدًا بعدم دعم الإرهاب والتوقف عن إثارة الفتن، قائلًا:” توقيع تميم يدينكم “.