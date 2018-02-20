اريد لمنتخب الصالات ان يكون هو البطل

هم يقولون كرة قدم الصالات السعودية تبحث عن مجرد المشاركة , أنا أقول أريد ان نكون أصحاب السعادة في أسيا , نكون الرقم الصعب في اسيا , نكون محط انظار العالم , الكل يتعلم منا الكل يتابعنا الكل يحاول ان يقلدنا , هل تعلمون لماذا ؟

نحن نملك كل عوامل النجاح :ــ

1. المواهب .

2. المال .

3. الدعم .

4. الملاعب والصالات الجيدة .

5. حب اللعبة .

6. القدرة على صناعة اجيال مبدعة في كرة قدم الصالات .

7. نملك لاعبين اصحاب سرعات كبيرة .

8. نملك لاعبين يملكون افضل الموصفات في كرة الصالات .

9. نملك نوعية من اللاعبين لديهم جودة الاداء في ملاعب الصالات .

10. اكثر مميزات لاعبينا السعوديين القوه والقتال والحماس .

ولكن نحتاج الى اهم الاشياء :ـ

1. ادارة اصحاب الخبرات والتخصص .

2. العقل الذي يدير ويخطط لكرة الصالات .

3. الاستراتيجيات .

4. البحث عن رعاة للبطولات الاتحاد .

5. وضع اهداف واضحة للتحقيق قريبة وبعيدة المدى .

6. حسن الاختيار للاعبين والمدربين .

7. تنظيم دوري قوي يشارك فيه كل الاندية الكبيرة صاحبت الدعم الاعلامي والمادي .

8. وضع معايير دقيقة جدا لاختيار المدربين الاجانب الذين يدربون الاندية .

9. العمل على نشر اللعبة على مستوى الفئات السنية والمدارس والجامعات .

10. عمل دوري للشركات والمؤسسات بشكل سنوي .

11. نشر ثقافة وقانون كرة قدم الصالات .

12. وضع لوائح واضحة وشروط لكل بطولة تقام .

13. الاهتمام بالمواهب وطرق اكتشافها .

14. مشاركة القطاعات العسكرية ودعوته للمشاركة .

15. التركيز على الاهتمام بإقامة البطولات الودية

العالمية والمشاركة بها .

ويجب علينا ان نقتلع هذه الأشياء :ـــ

1. كل من يرى ان كرة قدم الصالات جسر عبور لمصالحه الشخصية فقط .

2. كل مدرب لايتستطيع التطوير من نفسة وتطوير فريقه .

3. كل أداري لا يستطيع تقديم عمل واضح وجيد .

4. جميع الحكام الذين فشلوا في كرة القدم العشبية وانتقلوا إلى كرة قدم الصالات كترضية لهم .

5. أصحاب الوعود الكاذبة للاعبين بصرف أموالهم ومستحقاتهم .

ولنا الحق في انتزاع هذه الحق :ــ

1. مناصب الاتحاد الأسيوي لكرة قدم الصالات يجب ان نرشح من يستحقها من شباب الوطن أصحاب الخبرات في كرة قدم الصالات .

تصويبه كرة قدم الصالات:ـ

كرة الصالات السعودية منجم من الذهب فقط تحتاج العناية والاهتمام لنشاهد منتخب ينافس على جميع المستويات خليجيا وعربيا وآسيوي وعالميا .