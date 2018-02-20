أبل تصدر تحديثا جديدا يعالج مشكلة مزعجة

نورة الشهري(صدى):

أصدرت شركة ” أبل” الأمريكية تحديثاً جديداً لنظام تشغيلها ” آي أو إس” العامل على هواتف ” أيفون ” وحاسبات ” آيباد”، لمعالجة مشكلة وصفتها المواقع بـ ” المزعجة “.

كما أكدت أبل، أن تحديث ” آي أو إس 11.2.6″ جاء لعلاج مشكلة الرسائل التي ظهرت في الآونة الأخيرة، حيث كان عدد من المستخدمين يعاني مشكلة غريبة تتعلق بعدم تعرف الجهاز إذا استقبل أي رسالة تحتوي على حروف أو رسوم باللغة الهندية، حيث يتم إغلاق الجهاز بصورة فجائية عند محاولة فتح هذه الرسالة.

وأوضحت أبل، أنه بمجرد تثبيت الإصدار الجديد، من المفترض أن يتم إنهاء المشكلة بصورة كاملة.