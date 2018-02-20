” العتيبي ” : الهلال محظوظ بامتلاك الحبسي والمعيوف

نواف السالم(صدى):

قال حسن العتيبي، حارس مرمى الهلال السابق، إن الزعيم يمتلك حارسين ذات مهارات رائعة هم عبد الله المعيوف، وعلي الحبسي، قائلًا إنه محظوظ بامتلاك حارسين بهذه الإمكاناتز

وعن المعيوف قال ” العتيبي”: ” المعيوف قدم في الموسم الماضي مستوى مميز أهله لأن يكون حارس المنتخب الأول، وحظي بسببه على ثقة المدربين والشارع الرياضي بشكل عام”.

وتابع: ” هذا الموسم وقع بطبيعة الحال في عدد من الأخطاء، أتوقع أنها جاءت بعد غيابه عن حساسية المباريات خلال فترة من الفترات، حيث يحتاج الحارس إلى البقاء في أجواء المباريات دون انقطاع”.

وأوضح أن استعانة الهلال بعلي الحبسي في بطولة دوري أبطال آسيا، تأتي لرغبة الهلال في الحفاظ على مركز آسيوي في البطولة.

وعن الحارس العماني، قال: ” يظل الحبسي حارس كبير دون شك، ويتميز في جوانب تحفيز اللاعبين ورفع الروح المعنوية لدى زملائه بطبيعة شخصيته، كما يمتاز بالمرونة والسرعة في ردة الفعل”.