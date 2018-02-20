الهيل: مندوب قطر لدى غزة إيراني من أصل عجمي

طلال الضوي(صدى):

كشف المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الثلاثاء، عن هوية المندوب القطري لدى فلسطين ” العمادي “، والذي تم تعيينه من قبل تميم بن حمد.

وأكد ” الهيل ” أن المندوب من أصل إيراني واسمه محمد عماد دهي، وهو إحد أقارب وزير المالية الإيراني علي شريف عماددهي، حيث تم تعريب اسمه إلى ” العمادي ” وهي عائلة كريمة من أصل عجمي، موضحًا أنه يشرف على البرنامج القطري الإيراني في غزة.

وأشار إلى ان نظام الملالي بكافة رموزه متغلغل داخل أروقة الدوحة، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي القطري والعربي.

يُذكر أن السفير القطري الذي تم اكتشاف أصله الإيراني تعرض لواقعة طرد في قطاع غزة من قبل جموع الفلسطينيين، أمس الاثنين، بعد زيارته مستشفى الشفاء.