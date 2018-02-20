بالصور.. ” الطائف ” تعلق صور المتوفقين على نوافذ ” وادي محرم “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

علقت محافظة الطائف، صور المتفوقين من الطلاب، في مجمع وادي محرم التعليمي، على نوافذ المبنى، الخارجية كنوع من التكريم لهم والتحفيز لغيرهم، وتعتبر هذه سابقة مميزة، تُسجل على مستوى المحافظة.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك البادرة، التي أشرف عليها قائد المدرسة فهد بن حسن القحطاني، استحسان أولياء الأمور، حيث كان لها صدى واسع بين أهل المنطقة، كما رحب بالفكرة مدير مكتب التعليم، بغرب الطائف، محمد بن عيد المالكي، حيث كان من المحفزين للمدرسة في إنجازها.