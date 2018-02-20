فلسطينيون: الفقراء الذين تحدث عنهم المندوب القطري ملقون في الشوارع

القدس المحتلة(صدى):

أكد الفلسطينيون الغاضبون على سفير قطر في غزة، أن الفقراء الذين تحدث عنهم المندوب القطري وقدَّم لهم مساعدات مالية قيمتها 9 ملايين دولار، ملقون في الشوارع بلا علاج ولا أسقف تحميهم.

وأشار الفلسطينيون، أن نظام قطر قدم مبالغ مالية لبعض الفصائل التي تعمل وفق أجندات نظام الخامنئي، مؤكدين أن هذه الأموال ساهمت وتساهم في تكريس الانقسام الداخلي، في حين باتت نوايا النظام القطري معروفة.

يذكر أن الغاضبين الفلسطينيين قد طردوا المندوب القطري وألقوه بالأحذية، وقام سكان القطاع بتمزيق صور تميم وإنزال العلم القطري من على أسطح الأبنية.

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