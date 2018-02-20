بالفيديو.. مسنة سعودية تقارن بين عرسها وزفاف رؤى الصبان بطريقة طريفة

نايف السالم(صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو طريف لمسنة تعلق على تكلفة حفل زواج والإعلامية الإماراتية من أصل رؤى الصبان.

وقالت المسنة مازحة من تكلفة زواج رؤى الصبان: يقولون الفستان بنصف مليون يارب أرزقنا الجنة، عرسي ما كلفنا 20 الف في حوش كله خرسانة، والفستان حقي أسود يوم أن وطيت جرحني وهذا فستانها 500 ألف “.

وكانت الصبان احتفلت بزفافها الأسبوع الماضي من المذيع السعودي حمود الفايز، في فندق ريتز كارلتون، بمركز دبي المالي العالمي، وهو الحفل الثاني لهما بعد الحفل السابق الذي أقيم في وطن العريس بالسعودية الأسبوع الماضي.

وتألقت “رؤى” بفستان زفاف أبيض مطرز بأكمام قصيرة من توقيع المصممة الكويتية منال الميأس التي استغرقت في تصميمه 4 شهور، إذ إنه مصنوع يدويًّا، ووصلت تكلفته إلى 100 ألف درهم، وحذاء من تصميم ” صوفيا ويبستر “.