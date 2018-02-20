وزير ” البلدية ” : التحقيق مع رئيس وأَعضاء مجلس ” الخرمة “

نايف السالم(صدى):

أصدر المهندس عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، توجيهاته بإرسال فريق من المختصين في الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، يوم الاثنين القادم، للتحقيق مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، بمحافظة الخرمة، ومناقشتهم بشأن بعض الملاحظات المرفوعة ضدهم للوزارة، وكذلك معالجة بعض الجوانب النظامية والتنظيمية بالمجلس.

جاء ذلك على أثر تصاعد خلافات بين عدد من أعضاء المجلس البلدي بالخرمة، الأمر الذي دفع الوزارة لتكليف فريق من المستشارين بها، للقيام بزيارة المحافظة والمجلس البلدي.