أسلوب حياتك هو سر تعجيل أو تأخير علامات الشيخوخة

متابعات(صدى):

يُعتبر أسلوب حياتك سببًا مهمًا في تعجيل أو تأخير ظهور علامات الشيخوخة عليك، ومن المؤكد أن جميع الأشخاص لا يرغبون في ظهور علامات الشيخوخة عليهم في سن صغير، لذلك هناك عدد من النصائح التي يمكن أن تتبعها إذا أردت أن تحمى نفسك منها.

حيث أن أسلوب الحياة له عامل كبير في ظهور علامات الكبر أو تأخرها، فعند تناول أطعمة غنية بالدهون والتدخين وشرب الكحوليات مع عدم الحركة، وكون ذلك هو طبيعية الشخص، فذلك لا يؤدى بالطبع إلى بشرة مشدودة ومخ صافي.

لذلك قدم استشاري الأمراض الجلدية، بعض العادات التي ينصح بالقيام بها، لتجنب علامات الكبر و الشيخوخة، ومنها:

– الخضراوات والفواكه لهم تأثير قوى في محاربة الشيخوخة وعلامات الكبر نتيجة لما تحتويه من عناصر غذائية هامة وفيتامينات يحتاجها الجسم.

– الأسماك ومشتقاتها مثل الجمبري ، فهذه الأطعمة غنية بالأوميجا 3، الهام لصحة المخ والبشرة، ولذا ينصح بتناولها مرتين في الأسبوع للحصول على فوائدها.

– ممارسة الرياضة، من الحيل الهامة لصحة البشرة وللحد من الشيخوخة، ولذا عليك ممارستها على الأقل 3 مرات في الأسبوع.