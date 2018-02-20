3 طرق لتحضير أفضل خلطات تنحيف الخصر

متابعات(صدى):

إن الحصول على خصر نحيف والتمتع بالرشاقة والجاذبية التي تحتاجينها يحتاج الى استعمال خلطات الجسم التي تمنحك نتائج فعالة.

لذا، اليكِ طرقة تحضير افضل خلطات تنحيف الخصر.

1-خلطة النعناع: امزجي ثلاثة أكواب ماء مع القليل من النعناع وشرائح من الليمون الحامض ونصف ملعقة من الفلفل الحار وملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور. قومي بغلي المزيج ثم اتركيه يتخمر طوال الليل ثم قومي بتصفيته في الصباح واشربي ثلاث مرات في اليوم.

2- خلطة البابونج: قومي بخلط كوبين من الماء مع ملعقة كبيرة من البابونج واكليل الجبل والزعتر. اغلي المزيج واشربي كوباً منه على الريق وكوباً آخر قبل الذهاب الى النوم.

3- خلطة الزنجبيل: اخلطي ثلاثة أكواب من الماء مع ملعقة ضغيرة من الزنجبيل والشاي الاخضر والنعناع وقشر الرمان المجفف والمطحون. اغلي المزيج على نار هادئة ثم قومي بتصفيته واشربي كوباً منها بعد كل وجبة.