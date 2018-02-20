جراح يستخدم الدجاج المشوي في عمليات التجميل

لندن(صدى):

كشف جراح التجميل البريطاني ​ديفيد بيل​ ، عن استخدامه لعظام ​الدجاج​ لتعليم طلابه كيفية إصلاح العظام المكسورة.

حيث استخدم بيل آلاف العظام لإجراء عمليات جراحية على اليدين في ​المملكة المتحدة​ وفي جميع أنحاء العالم، ويمضي ساعات طويلة في تحضير عظام الدجاج، للاستخدام الجراحي أثناء تدريب تلاميذه .

وقال بيل في تصريحات إعلامية : “جربت الكثير من الأشياء بما في ذلك عظام الدجاج النيء، إلا أنها كانت لينة ولا تصلح للاستخدام في الجراحة، وبعد تجارب عديدة، اكتشفت بأن عظام الدجاج المشوي هي الأفضل ” .

وأضاف بيل: ” كان لدينا جراحين متدربين من الدنمارك والكويت ونيوزلندا، وطبقنا هذه التقنية الجديدة بنجاح كبير في الكثير من العمليات في جميع أنحاء العالم ” .