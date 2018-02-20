جراح يستخدم الدجاج المشوي في عمليات التجميل
كشف جراح التجميل البريطاني ديفيد بيل ، عن استخدامه لعظام الدجاج لتعليم طلابه كيفية إصلاح العظام المكسورة.
حيث استخدم بيل آلاف العظام لإجراء عمليات جراحية على اليدين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، ويمضي ساعات طويلة في تحضير عظام الدجاج، للاستخدام الجراحي أثناء تدريب تلاميذه .
وقال بيل في تصريحات إعلامية : “جربت الكثير من الأشياء بما في ذلك عظام الدجاج النيء، إلا أنها كانت لينة ولا تصلح للاستخدام في الجراحة، وبعد تجارب عديدة، اكتشفت بأن عظام الدجاج المشوي هي الأفضل ” .
وأضاف بيل: ” كان لدينا جراحين متدربين من الدنمارك والكويت ونيوزلندا، وطبقنا هذه التقنية الجديدة بنجاح كبير في الكثير من العمليات في جميع أنحاء العالم ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43089 ] نشر منذ 29 دقيقة
ممتاز ,,
,, الى الامام ,,