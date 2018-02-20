هيئة الرياضة: إنشاء 3 صالات بولينج وبلياردو وساحة ” درفت “

نواف السالم(صدى):

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع الأمير عبدالحكيم بن مساعد، رئيس مجلس إدارة شركة جوهرة الوسطى المشرفة على المركز العالمي للبولينج.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة العام للرياضة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إنه جاءت الاتفاقية لإنشاء ثلاث صالات للبولينج والبلياردو في الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى ساحة خاصة برياضة السيارات ” الدرفت ” ، كما أن هناك مشاريع رياضية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأشارت الهيئة إلى إنه تأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطط النوعية التي تسعى إلى تنفيذها على أرض الواقع من أجل زيادة انتشار ثقافة الألعاب المتنوعة والهوايات المختلفة بين أفراد المجتمع.

بينما قال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” ، ” إلتقيت بأخي الأمير عبدالحكيم بن مساعد بحضور أخي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وتم الإتفاق على مشاريع رياضية ستسعد شباب وطننا. ”