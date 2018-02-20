وظائف شاغرة للمواطنات والمقيمات لدى عبور للرعاية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت مجموعة مراكز تنمية الإنسان ” عبور للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ” ، عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع المجموعة في كل من الرياض، وجازان.

وأضافت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممرضة (الرياض): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض.

– أخصائية تخاطب (جازان): درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة (إعاقة سمعية).

كما أشارت إلى أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف، لافته إلى أنه على من يرغب في التقديم على وظئفة ممرضة من خلال الرابط التالي هنا ، بينما التقديم على وظيفة أخصائية من خلال الرابط التاليهنا