إندونيسيا ترفع مستوى تحذيرها لرحلات الطيران

جاكرتا(صدى):

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى التحذير لرحلات الطيران؛ بسبب الانفجار الضخم لبركان سينابونج الواقع في جزيرة سومطرة.

يُذكر أن بركان سينابونج قد ثار مجددًا أمس الاثنين، مسجلصا أضخم ثوران له هذا العام، حيث وصلت أعمدة دخان البركان إلى ارتفاع بلغ 7 كيلو متر في الهواء.

ويبتعد البركان عن العاصمة الأندونيسية جاكرتا 1900 كلم، والمناطق المتاخمة بـ” سينابونج ” محظور دخولها منذ 2013 بسبب النشاط المتكرر للبركان بعد صمت امتد 400 عامًا.