محكمة إسبانية تعيد ممتلكات ورثة مواطن سعودي من الوكيل الخائن و ” أرملته “

مدريد(صدى):

ادانت محكمة إسبانية أرملة وكيل أعمال رجل أعمال سعودي متوفىً، بعملية احتيال في عقارات خاصة بالمواطن الذي توفي عام 1993 في الرياض.

وقضت محكمة العدل العليا في كاتالونيا في حكم صدر أمس الاثنين بناء على ما توفر لديها من مستندات وأدلة، بسجن أرملة أغوستين جي إف، الذي أصبح في الثمانينيات وكيلاً لعقارات المواطن السعودي في كاتالونيا، ثلاث سنوات، وغرامات مالية قدرها 47 ألفاً.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن “أغوستين ” قام ببيع عقارات تعود ملكيتها للمواطن السعودي دون إبلاغ ورثته، وحين طالب الورثة بحقوقهم حاولت أرملته التهرب بحجج مختلفة.

ورُفعت دعوى قضائية ضد المتهم في عام 2004، وبعد 14 عاماً من وفاة المتهم الرئيس أصدرت حكمها وأعادت جزءاً من ممتلكات المواطن المتوفى لورثته.