تعرف على طريقة احتساب فاتورة المياه

عادل الحربي (صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، طريقة احتساب قيمة الفاتورة الشهرية لدى شركة المياه، مشيرة إلى أن أول 15 متر مكعب يتم ضربها في 10 هلالات لتصير قيمتها 1.5 ريال.

وأضافت الجمعية أن ثاني 15 متر مكعب يتم ضربها في ريال واحد لتصبح قيمتها 15 ريال، وثالث 15 متر مكعب يتم ضربها في 3 ريال لتصبح قيمتها 45 ريال، أما رابع 15 متر مكعب فيتم ضربها في 4 ريال لتصبح قيمتها 60 ريال، وأخيراً خامس 10 متر مكعب يتم ضربها في 6 ريال لتصبح قيمتها 60 ريال.

أضافت الجمعية أن قيمة استهلاك المياه 182 ريال، ويتم إضافة الصرف الصحي عليها وهي 50% ليصبح المجموع 272 ريال.