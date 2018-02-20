شركة أغذية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الوطنية العاملة بمجال الأغذية، في مدينة جدة، عن توفر وظائف خالية في العديد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مشرف انتاج غذائي: المؤهل المطلوب جامعي تخصص أحياء دقيقة، أحياء أو أغذية، ومسؤول نشاط اجتماعي: مؤهل جامعي مناسب، كما يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على الخبرة بمجال الأنشطة والفعاليات.

وأضافت الشركة إنها تحتاج إلى بائع مستلزمات السلامة: مؤهل تعليمي مناسب، مشيرة إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على الخبرة بمجال مستلزمات السلامة المهني، بالإضافة إلى مهندس ميكانيكا: المؤهل المطلوب جامعي اختصاص الهندسة الميكانيكية.

ودعت الشركة المهتمين بالوظائف إرسال السير الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]