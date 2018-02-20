شركة أغذية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت إحدى الشركات الوطنية العاملة بمجال الأغذية، في مدينة جدة، عن توفر وظائف خالية في العديد من التخصصات.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مشرف انتاج غذائي: المؤهل المطلوب جامعي تخصص أحياء دقيقة، أحياء أو أغذية، ومسؤول نشاط اجتماعي: مؤهل جامعي مناسب، كما يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على الخبرة بمجال الأنشطة والفعاليات.
وأضافت الشركة إنها تحتاج إلى بائع مستلزمات السلامة: مؤهل تعليمي مناسب، مشيرة إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على الخبرة بمجال مستلزمات السلامة المهني، بالإضافة إلى مهندس ميكانيكا: المؤهل المطلوب جامعي اختصاص الهندسة الميكانيكية.
ودعت الشركة المهتمين بالوظائف إرسال السير الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]
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