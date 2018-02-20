فيديو مؤثر لقرود تستقبل صغيرها بالمعانقة والأحضان

كيب تاون(صدى):

أستقبلت اسرة من القرود صغيرهم الذي تغيب لمدة 3 اسابيع لعلاجه من إصابة تعرض لها بالمعانقة والأحضان في مشهد أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكان قد تعرض قرد صغير لإصابة خطيرة في ساقه فشاهده طفل في مدرسة كينغزواي الثانوية في أمانزيمتوتي بجنوب إفريقيا واتصل بمركز إنقاذ الذي بعد ساعات من المحاولة تم الإمساك بالقرد واقتياده إلى المركز للتعافي، وقام بعلاجه لمدة 3 أسابيع وحينها أصبح جاهزاً للعودة إلى أسرته .

يٌشار إلى أن القرد حيوان ثديي يُصنَّف من رُتبة الرئيسيات، وهي من أرقى التصنيفات في عالم الحيوان، وله أكثر من مئتي نوعٍ منتشرٍ حول العالم، وتعيش ضمن مجموعاتٍ في روابطَ عائلية يُديرها قائدٌ للقطيع يُنصِّبه أفراد القطيع عليهم ضمن منافسةٍ شرسة وقوية بين الذكور الأقوياء في القطيع.