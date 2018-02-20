فيديو مؤثر لقرود تستقبل صغيرها بالمعانقة والأحضان
أستقبلت اسرة من القرود صغيرهم الذي تغيب لمدة 3 اسابيع لعلاجه من إصابة تعرض لها بالمعانقة والأحضان في مشهد أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وكان قد تعرض قرد صغير لإصابة خطيرة في ساقه فشاهده طفل في مدرسة كينغزواي الثانوية في أمانزيمتوتي بجنوب إفريقيا واتصل بمركز إنقاذ الذي بعد ساعات من المحاولة تم الإمساك بالقرد واقتياده إلى المركز للتعافي، وقام بعلاجه لمدة 3 أسابيع وحينها أصبح جاهزاً للعودة إلى أسرته .
يٌشار إلى أن القرد حيوان ثديي يُصنَّف من رُتبة الرئيسيات، وهي من أرقى التصنيفات في عالم الحيوان، وله أكثر من مئتي نوعٍ منتشرٍ حول العالم، وتعيش ضمن مجموعاتٍ في روابطَ عائلية يُديرها قائدٌ للقطيع يُنصِّبه أفراد القطيع عليهم ضمن منافسةٍ شرسة وقوية بين الذكور الأقوياء في القطيع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43089 ] نشر منذ 48 دقيقة
سبحان الله ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 954 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا المخلوق من أذكى الحيوانات،،يا سبحان الله.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4117 ] نشر منذ 31 دقيقة
صدقت ذكي ونصيحة لاحد يربي الذكور خاصة منها في منزلة
وفي نفس الوقت نجس خاصة الذكر انجس
منه لا يوجد
يوم من الأيام اذكر مرت امرأة بدويه
من امام مجموعة منهم نزل حوالي عشرة قردة اجلكم الله
نزلوا من اعالي الجبال تنا وبو عليها حتى ماتت وجدوها عابري الطريق ميتة
نسأل الله السلامة والعافية