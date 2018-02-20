الشورى يوجه عدة مطالب لـ ” مكافحة الفساد “

عادل الحربي(صدى):

طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك وفق الملحوظات التي لديها.

وقال الحساب الرسمي للمجلس على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” يطالب بضرورة التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها الهيئة بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة. ”

وأضاف، أنه وجه الهيئة ببحث الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديمًا للبلاغات ضدها التي تتعلق بالرشوة العمل على محاربة هذه الظاهرة ومعالجة وضعها الداخلي، بالإضافة إلى مراجعة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بغرض تحديثها وتقويمها لمواكبة رؤية المملكة 2030.