بالصور.. رحالة سعوديون يقطعون مسافة 8000 كم إلى إثيوبيا بالدراجات النارية

علي القحطاني (صدى):

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا، عبدالله بن فالح العرجاني، يوم أمس الإثنين، في مقر السفارة بأديس أبابا، باستقبال فريق الرحالة السعوديين في ثاني محطة لهما برحلة إفريقيا تحت عنوان ” الطريق إلي كيب تاون ” ، والتي تمر بثماني دول، وصولًا لجنوب إفريقيا، ومسافة أكثر من ٨٠٠٠ كيلومتر.

ووصل الكابتن عوض بخيت القحطاني، وعبدالباري آل عبدالله عسيري، إلى أثيوبيا عبر دراجتيهما الناريتين، في رحلة انطلقت من أبها ثم إلى ميناء جدة، ثم دولة السودان، ثم إثيوبيا، فكينيا، وأوغندا، ورواندا، فتنزانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وصولًا للوجهة الأخيرة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

كما أنه من المحتمل أن يكون الفريق أول سعوديين يقومان بمثل هذه الرحلة إلى جنوب إفريقيا كيب تاون، مرورًا برأس الرجاء الصالح، مطلقين وسم ” رحلة إفريقيا 2018 ” ، بينما تهدف الرحلة لنشر ثقافة الترحال بالدراجات تحت شعار ” رؤية المملكة 2030 ” مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح.