الطرق الصحيحة للنوم والجلوس وتجنب ألم الظهر

متابعات(صدى):

تنتشر آلام أسفل الظهر بين كثير من الناس، وأحد أهم أسباب ألم الظهر هو طريقة الجلوس والنوم الخاطئة، والتي تؤثر على الظهر، حيث أن الطريقة الصحيحة للنوم والجلوس تجعلك تتجنب آلام الظهر.

كما أن الأوضاع الخاطئة في الجلوس والوقوف والنوم هي أبرز أسباب آلام الظهر، وكذلك زيادة الوزن والجلوس بطريقة خاطئة أمام شاشات الكمبيوتر والهاتف المحمول.

و للتمتع بطريقة نوم صحية لتجنب آلام الظهر، فيجب أن النوم الصحي يكون على أحد الجانبين مع وضع وسادة بين الفخذ والساقين ووسادة أخرى بجانبك وثنى الركنيتين للأمام، فهذه الطريقة تحافظ على العمود الفقري من الالتواء.

كما أن النوم على البطن غير صحي على الإطلاق، مضيفاً إذا أردت أن تنام على ظهرك يجب وضع وسادتين أسفل الركبتين.

أما عن طريقة الجلوس، فتُعد الطريقة الصحيحة هي أن تجلس على مقعد مناسب، وإسناد الظهر، وإراحة القدمين على الأرض، وبالنسبة لمقعد السيارة يجب ضبط المقعد وتوازن المسافة بين المكابح والمقعد وضبط مرايا السيارة وربط حزام المقعد.