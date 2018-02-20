تركيا تعلن حصار عفرين السورية خلال أيام

أنقرة(صدى):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بدء محاصرة الجيش التركي لمدينة عفرين السورية خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد تسارعًا في التقدم البري التركي داخل عفرين.

وزعم ” أردوغان ” أن غزوه على عفرين السورية وقتل الأكراد السوريين والمدنيين، يأتي بهدف محاربة من يهدد أمن بلاده داخلها وخارجها.

كما أعلن سقوط 32 جندي تركي و70 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا خلال معارك عفرين، متغاضي عن المدنيين الذي استخدم بحقهم غازات سامة والكرديات الذي قام بإعدامهم بالسلاح في بث مباشر.

اقرأ أيضًا