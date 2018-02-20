ساماكو للسيارات تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

قالت شركة ساماكو للسيارات، إنه يتوافر لديها 16 وظيفة إدارية شاغرة، بفروع الشركة بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة؛ لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

– مدير الخدمة.

– مستشار الخدمات.

– مدير المبيعات.

– استشاري مبيعات.

– موظف استقبال.

– تنفيذي مبيعات.

وأضافت أن التقديم على الوظائف، متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، و مستمر حتى تاريخ 20 أبريل 2018م.

وللتقديم ومزيد من التفاصيل :هنا