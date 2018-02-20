وصفة روسية بمكونان فقط للتخلص من شعر الوجه الزائد

أماني الغامدي(صدى):

قدمت خبيرة تجميل وصفة روسية قديمة للتخلص من شعر الوجه الزائد بشكل طبيعي وبدون تهيجات أو أعراض جانبية.

المكونات:

– قشور من المكسرات (ليس الجزء الأخضر).

– المياه.

الإعداد والاستخدام:

قومي بوضع قشور الجوز الجاف في الفرن حتى تصبح كالرماد، صبي القليل من الماء واتركيه لمدة 12 ساعة. قومي بغمس قطعة من القطن في الخليط ثم طبقيه على المكان المراد علاجه واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفي، وكرري هذه العملية 3 مرات في اليوم وستلاحظين ظهور النتائج بعد مرور أسبوع من الإستخدام.