بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من مذيعة بريطانية عقب سماعها لـ ” الآذان “

لندن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، مقطعًا فيديو، تظهر خلاله، إحدى المذيعات البريطانيات، التي تصعد لسطح أحد المباني، لتستمع لصوت الآذان الصادر من المساجد المحيطة.

وكان السماع للآذان له تأثيرًا غير متوقعًا عليها، فلم تستطع المذيعة أن تمنع عينيها من البكاء، حيث انهمرت دموعها حين سمعت صوت الآذان على الفور، فبدت خلال الفيديو، وقد انتابتها القشعريرة من التأثير الروحاني له.

وقالت المذيعة، فور سماعها للآذان: ” إنه ساحر.. إنهما لمكان وصوت مذهلين ” ، وذلك في إشارة منها للمساجد وأصواتها، مضيفة: ” أجد نفسي مستسلمة تمامًا لهما ” .

فيما حاز الفيديو على إعجاب العديد من رواد ” تويتر ” ، بل علق عليه أحدهم قائلًا: ” لا يوجد أجمل من صوت ” الأذان ” يمنحك إيماناً وروحانية ويحلق بك عالياً ” .