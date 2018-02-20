بالصور.. إغلاق مطعم وبقالات مخالفة بشرائع مكة

حسين العلي(صدى):

نفذت ببلدية الشرائع الفرعيه بمكة المكرمه عدد من الجولات الميدانيه على الاسواق والمحلات الغذائية والمطاعم ، وذلك من خلال الفرق الرقابيه التي شكلتها البلديه لهذا الغرض ، وقد تم رصد العديد من المحلات المخالفة ومصادرة العديد من المواد الغذائية غير الصالحه .

أوضح ذلك المهندس فهد بن مرزوق البشري رئيس بلدية الشرائع الفرعيه ، وقال أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفــرها في الاسواق والمحلات التجاريه ومحلات تقديم الوجبات الغذائية والبقالات والمطاعم حسب طبيعة كل نشاط ، وإزالة المخالفات اولا بأول .

من جانبه قال بندر اللهيبي رئيس قسم صحة البيئة ان البلدية شكلت فريقا رقابيا يضم نخبة من المراقبين الاكفاء ، ومزودين بعدد من العماله والمعدات ، وقد قاموا بحملة موسعه يوم امس شملت العديد من الاحياء الواقعة في نطاق البلدية ، واسفرت عن اغلاق عدد من البقالات بعد رصد العديد من المخالفات المتنوعه بها ، مثل تدني مستوي النظافه العامه وعرض المواد الغذائيه التالفه والمتعفنه أو مجهولة المصدر ومخالفة الشروط الصحيه وتراكم الكراتين خارج المحلات والعرض بطرق عشوائية ووجود مستودعات مخالفه للاشتراطات الصحيه إضافة الى ضبط عدد من العمال الذين لا يحملون شهادات صحيه ، كما تم إغلاق مطعم مخالف وبجانبه محل تحضير عشوائي ومصادره (75) كيلوا بصل وبطاطس وخضروات و(65) كيلوا دجاج وأسماك ، إضافة الى كمية كبيرة من الأواني والعلب البلاستيكية والأدوات منزليه.

وأكد اللهيبي أن البلدية تكثف عمليات الرقابه خلال هذه الايام ، حيث تتولي الفرق الميدانيه متابعة تنفيذ الملاحظات أولا بأول وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين .