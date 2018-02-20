بالفيديو.. الجماهير يحتجون بطريقة غريبة في الدوري الألماني

ماجد محمد(صدى):

قام مشجعون بالاحتجاج على إقامة مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، خلال فوز إينتراخت فرانكفورت 2-1 على رازن بال شبورت لايبزيج، وتأخر انطلاق الشوطين الأول والثاني بسبب إلقاء المئات من كرات التنس على أرضية الملعب.

حيث تحرك المئات من المشجعين من المدرجات قبل لحظات من البداية، وشغلوا المساحة الموجودة خلف الملعب ورفعوا لافتات من عينة ” لا لإقامة مباريات مساء الاثنين ” وتسببوا في تأخر انطلاق المباراة لست دقائق.

وألقى مشجعون قبل بداية الشوط الثاني مئات من كرات التنس على أرضية الملعب، بالإضافة إلى مناديل ورقية بكثافة عند المرمى؛ ليتسبب ذلك في مزيد من التأجيل.

وجدير بالذكر، إنه طالبت روابط مشجعي فرانكفورت، يوم الجمعة الماضية، بالاحتجاج على موعد اللقاء، مشيرة إلى أن رابطة الدوري والأندية مستعدة للتضحية بمصالحنا من أجل مكاسب مالية محدودة.

وأضافوا قائلين: ” طالما يدخل جيوبهم بعض الأموال الإضافية فإنه لا يوجد اهتمام من جانبهم بشأن عدد أيام الأجازة التي نحتاجها لحضور مباراة خارج الأرض التسويق هو أولويتهم الأولى. ”