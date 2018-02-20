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بالصور.. إزالة عشرات السيارات التالفة بالشميسي

بالصور.. إزالة عشرات السيارات التالفة بالشميسي
حمود العنزي (صدى):

أزالت بلدية محافظة الشميسي، التابعة لأمانة منطقة الرياض، عشرات السيارات التالفة، على أن تطبق بحق المخالفين العقوبات النظامية.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” منعًا لمظاهر التلوث البصري وحفاظًا على سلامة وراحة سكان مدينة الرياض، أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الشميسي عشرات السيارات التالفة وستطبق بحق المخالفين العقوبات النظامية “.

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 1 ساعة

إلى من يهمه الأمر/ صحيح ان هناك كثير من السيارات المتوقفة في الاحياء بلامنفعه – ولكم جزيل الشكر والعرفان على إزالتها وتغريم ملاكها – ولكــــــــــــــــــــــــــــــــن ملاحظة: يوجد في بعض الاحياء سيارات قديمة ومتوقفه بلا فائدة ((( ومطربله بغرض التمويه ))) ………….. ذالك وبالله التوفيق !

[ عدد التعليقات: 4117 ] نشر منذ 57 دقيقة

عزيزي الغالي
لطفاً قدم بلاغ بصفه رسمية الى الجهات المختصة
تحدد فيه ما ذكرا اسم الحي هذا واجب وطني تشكر ع
وسوف يتم التعامل ببلاغك بكل سرية حسب طلبك
وحسب النظام
تحياتي لك

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