بالصور.. إزالة عشرات السيارات التالفة بالشميسي
أزالت بلدية محافظة الشميسي، التابعة لأمانة منطقة الرياض، عشرات السيارات التالفة، على أن تطبق بحق المخالفين العقوبات النظامية.
وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” منعًا لمظاهر التلوث البصري وحفاظًا على سلامة وراحة سكان مدينة الرياض، أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الشميسي عشرات السيارات التالفة وستطبق بحق المخالفين العقوبات النظامية “.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 1 ساعة
إلى من يهمه الأمر/ صحيح ان هناك كثير من السيارات المتوقفة في الاحياء بلامنفعه – ولكم جزيل الشكر والعرفان على إزالتها وتغريم ملاكها – ولكــــــــــــــــــــــــــــــــن ملاحظة: يوجد في بعض الاحياء سيارات قديمة ومتوقفه بلا فائدة ((( ومطربله بغرض التمويه ))) ………….. ذالك وبالله التوفيق !
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4117 ] نشر منذ 57 دقيقة
عزيزي الغالي
لطفاً قدم بلاغ بصفه رسمية الى الجهات المختصة
تحدد فيه ما ذكرا اسم الحي هذا واجب وطني تشكر ع
وسوف يتم التعامل ببلاغك بكل سرية حسب طلبك
وحسب النظام
تحياتي لك