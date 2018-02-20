بالصور.. إزالة عشرات السيارات التالفة بالشميسي

حمود العنزي (صدى):

أزالت بلدية محافظة الشميسي، التابعة لأمانة منطقة الرياض، عشرات السيارات التالفة، على أن تطبق بحق المخالفين العقوبات النظامية.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” منعًا لمظاهر التلوث البصري وحفاظًا على سلامة وراحة سكان مدينة الرياض، أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الشميسي عشرات السيارات التالفة وستطبق بحق المخالفين العقوبات النظامية “.