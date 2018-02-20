بالصور.. ضبط 18 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة في 5 مدن بجازان

تركي السالم(صدى):

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، ضبط مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ضمن الحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” في 5 مدن بالمنطقة.

وأوضح الفرع أن فريق التفتيش قامت بتنفيذ حملة تفتيشية متركزة على نشاط المطاعم بمشاركة الوفد الأمني في 5 مدن بجازان، شملت محافظات ” أبو عريش، الداير، الدرب، ومدينة جازان “.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 16 مخالفًا بعملون لدى غير الكفيل، بالإضافة إلى مخالفتين للعمل في المهن المقصورة على السعوديين فقط.