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بالصور.. ضبط 18 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة في 5 مدن بجازان

بالصور.. ضبط 18 مخالفا لأنظمة العمل والإقامة في 5 مدن بجازان
تركي السالم(صدى):

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، ضبط مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ضمن الحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” في 5 مدن بالمنطقة.

وأوضح الفرع أن فريق التفتيش قامت بتنفيذ حملة تفتيشية متركزة على نشاط المطاعم بمشاركة الوفد الأمني في 5 مدن بجازان، شملت محافظات ” أبو عريش، الداير، الدرب، ومدينة جازان “.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 16 مخالفًا بعملون لدى غير الكفيل، بالإضافة إلى مخالفتين للعمل في المهن المقصورة على السعوديين فقط.


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