أمير الباحة يفتتح الملتقى الاستثماري الثاني بمحافظة المخواة

إبراهيم الزهراني(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالمنطقة أسوة ببقية مناطق المملكة ، ومنها دشين مشروعات تنموية في محافظة المخواة بقيمة بلغت نحو مليار و 800 مليون ريال.

وأشاد سمو أمير منطقة الباحة بما تضمنه الملتقى الاستثماري الثاني الذي نظمته محافظة المخواة وما شهده من طرح للفرص الاستثمارية وما أثمر عنه من توقيع عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، مرحباً سموه برجال وسيدات الأعمال للاستثمار في المنطقة التي تتميز ببيئة جاذبة في مختلف المجالات السياحية والزراعية وغيرها، مؤكداً أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لهم وتذليل العوائق التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم بالمنطقة كافة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه أمس لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة المخواة ورعايته لفعاليات الملتقى الاستثماري الثاني بالمحافظة.

واستهل سمو أمير منطقة الباحة زيارته لمحافظة المخواة بافتتاح مكتب الخدمات البريدية بالمحافظة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المكتب محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا، ومدير عام البريد بمنطقة الباحة عثمان بن عبدالله الغامدي, ومدير مكتب البريد بالمخواة علي بن جماح بالقرون, ومنسوبي المكتب.

وقام سمو الأمير حسام بن سعود بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المبنى, ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، وأطلع على لوحات وتصاميم المشروع، مستمعاً إلى شرح من مدير البريد بالمنطقة عن المكتب الذي تم تنفيذه على مساحة 2700 متر مربع, وبتكلفة بلغت 3,700,000 ريال, ويتكون من طابقين يضم مختلف الأقسام والمكاتب الإدارية، مستعرضاً الخدمات البريدية التي يقدمها المكتب للمواطنين.

وأشاد سموه بما شاهده من تنفيذ للمشروع، حاثاً منسوبيه على تقديم كل الخدمات التي يحتاجها الجمهور، متمنياً لهم التوفيق لخدمة أهالي المخواة.

بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة الباحة ،إلى مقر مسرح إدارة التعليم بمحافظة المخواة، ولدى وصول سموه قام بتدشين المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والجديدة، التي بلغت قيمتها مليار و800 مليون ريال, وتضمنت مشروعات تعليمية وصحية وبلدية وطرق ومياه وغيرها، ثم شاهد سموه عدد من اللوحات التي توضح تلك المشاريع, مستمعاً إلى شرح من مديري الإدارات الحكومية عن تصاميمها ومدة تنفيذها وتكاليفها.

كما أطلع سموه على عدد من المعادن من الأحجار وغيرها التي تقوم على دراستها واستخراجها جامعة الباحة، ثم أفتتح معرض “الإبداعات الفنية”، وتجول داخله مستمعاً لشرح من مدير تعليم المخواة علي بن خيران الزهراني عن المعرض الذي يضم أكثر من 40 لوحة فنية من مشاركات معلمي ومعلمات وطلاب وطالبات المخواة.

وشاهد سمو أمير منطقة الباحة كذلك عدد من اللوحات التي تعرض الفرص الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال للاستثمار في محافظة المخواة، ثم رعى سموه توقيع عدد من المشروعات الاستثمارية بين بلدية المخواة والقطاع الخاص.

بعد ذلك شرف سمو أمير منطقة الباحة حفل الملتقى الاستثماري الثاني، حيث بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم شاهد سموه والحضور لوحة إنشادية قدمها عدد من طلاب محافظة المخواة.

ثم ألقى محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا, كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة وبضيوف الملتقى من رجال وسيدات الأعمال والحضور، معرباً عن شكره لسموه على تدشينه للمشروعات التنموية التي شملت مشروعات جديدة بقيمة 363 مليون ريال، وأخرى تحت التنفيذ بمبلغ مليار و475 مليون ريال، ولرعايته ودعمه للملتقى الاستثماري.

وبين أن محافظة المخواة حرصت على إقامة الملتقى الاستثماري بمشاركة العديد من المختصين ومديري الإدارات الحكومية وعدد من رجال وسيدات الأعمال، وذلك في ظل رؤية المملكة 2030، وفي ظل المقومات السياحية والاقتصادية للمنطقة التي تجعل منها بيئة حاضنة لجذب الاستثمارات المتعددة، مشيراً إلى أنه تم طرح 139 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص للاستثمار في محافظة المخواة وفقاً لاحتياجاتها التي تشمل الفنادق والمستشفيات والمولات التجارية والمدارس الأهلية والمطاعم والمجمعات السكنية والتجارية والمنتجعات والشاليهات السياحية.

وأضاف الدكتور بن دادا أنه نتج عن هذا الملتقى طرح أحد المستثمرين لمشروع منتجع سياحي سكني بكامل خدماته، وتقديم مقترح من كلية العلوم والآداب بالمخواة لإنشاء كرسي بحث بعنوان “كرسي أبحاث الخدمات التعدينية الصناعية بمنطقة الباحة وتطبيقاتها”، بهدف استكشاف الخدمات التعدينية واستخداماتها في الصناعات المختلفة، الذي تتبناه جامعة الباحة بتكلفة 2.500.000 ريال، داعياً رجال وسيدات الأعمال للاستثمار في المحافظة، سائلاً الله أن يحفظ القيادة الحكيمة وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن أبزر الفرصة الاستثمارية في المحافظة.

بعد ذلك تلا مدير تعليم محافظة المخواة أمين الملتقى الاستثماري علي بن خيران الزهراني توصيات الملتقى المتضمنة تثمين المشاركين في الملتقى دعم ورعاية ومباركة سمو أمير المنطقة للملتقى الاستثماري وما طرح فيه من فرص ومشروعات استثمارية، وتأسيس هيئة عليا لتطوير منطقة الباحة تعنى بالمشاريع التنموية والاستثمار، وإنشاء قاعد معلوماتية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والفرص الاستثمارية، وإنشاء كرسي بحثي بجامعة الباحة بعنوان “كرسي أبحاث الخدمات التعدينية الصناعية بمنطقة الباحة وتطبيقاتها”، وإيجاد بيئة استثمارية منافسة ومحفزة للمستثمرين محلياً وعالمياً.

وبين أن التوصيات أكدت على دعم وتفعيل الشراكة الاستثمارية بين القطاعات الحكومية والخاصة والجهات الخيرية، وإقامة ملتقيات استثمارية مماثلة على مستوى المنطقة، تشكيل فريق عمل لمتابعة توصيات الملتقى، مستعرضاً أبرز المنجزات التي حققتها إدارة تعليم المخواة خلال الفترة الماضية.

ثم قدم رجل الأعمال سعد بن محمد العمري تجربته في الاستثمار في المحافظة من خلال تقديمه لمشروع استثماري عبارة عن منتجع سياحي مكتمل بقيمة تقدر بـ 50 مليون ريال.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير الباحة عدد من منسوبي وطلاب وطالبات تعليم المخواة على ما حققوه من منجزات مختلفة، فيما تسلم سموه هدية تذكارية من محافظ المخواة، كما تسلم هدية مماثلة من مدير تعليم المخواة.

حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي, ومدير التعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري، ورجال وسيدات الأعمال وضيوف الملتقى.

بعد ذلك توجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود، إلى مقر محافظة المخواة، حيث عقد سموه لقاءً مفتوحاً مع رجال وسيدات الأعمال المشاركين في الملتقى الاستثماري.

ورحب سموه بالجميع في منطقة الباحة ، مؤكداً سموه أن المنطقة بحاجة إلى العديد من المشروعات الاستثمارية الحيوية التي تخدم المنطقة وتلبي رغبات الأهالي والزوار.

وأكد أنه سيقدم كل التسهيلات للمستثمرين بالمنطقة، وتذليل العوائق التي تتعرض تنفيذ مشروعاتهم كافة، مشيراً سموه إلى أن من أولى اهتماماته الحد من الهجرة وجعلها هجرة عكسية للمنطقة والعمل على دعم الهوية الزراعية لمنطقة الباحة نظراً لما تتميز به من مقومات زراعية متعددة.

ونوه عدد من رجال وسيدات الأعمال بما تقدمه القيادة الرشيدة – أعزها الله – من دعم واهتمام بالقطاع الخاص، معربين عن شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته ودعمه للملتقى للمستثمرين بالمنطقة.

كما استعرض رجال وسيدات الأعمال عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية التي يرغبون في إنشاءها بمحافظة المخواة والمنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة الباحة بما تم طرحه من أفكار ومشاريع، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تطوير المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق, ومحافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.