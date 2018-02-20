بالفيديو.. جسم غريب يطير فوق قمة أعلى جبال العالم

متابعات(صدى):

نشر مقع ميرو فيديو للقطات صادمة لجسم غريب طائر على شكل قرص يطير في السماء فوق جبال الهيمالايا.

حيث تم رصد الجسم الغريب بعدما التقط متسلق الجبال والمخرج ” ديفيد براشابرز ” صورة مذهلة بدقة 2 مليار بكسل لسلسلة الجبال، وعلي الرغم من التقاط الصورة في عام 2012، قامت مجموعة ” UFO ” بتحليل الصورة مؤخرًا.

ووفقا لشهود العيان، قالوا إن الجسم الغريب ليس طائرة بدون طيار أو هليكوبتر بسبب ارتفاعه، كما أنه خلق ظلا في المكان.

وتعتقد المجموعة أن هناك قواعد سرية تحت الأرض في المنطقة خاصة منطقة الحدود ” لاداخ” التي يتعذر الوصول إليها بين الهند والصين.

وفي العام الماضي، كشفت وكالة المخابرات المركزية عن سبع مشاهد لأجسام غريبة في السماء فوق النبيال وبجوار الهند وبوتان من عام 1968.

