قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من محافظتي القدس والخليل

القدس المحتلة(صدى):

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، حملة دهم وتفتيش واعتقالات واستدعاء لمخابرتها في محافظتي القدس المحتلة والخليل ، طالت ثلاثة فلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية وأمنية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال ، اعتقلت شابا فلسطينيا من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت العديد من منازل الفلسطينين بصورة وحشية واستفزازية حطمت خلالها أبوابها وأصابت النساء والأطفال بحالات هلع وفزع.

وفي شأن أمني آخر ، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية تخللها عمليات تخريب وتدمير في محتويات المنازل، واعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدتي حلحول، ودورا، واستدعت آخرين، بينما ونصبت حواجز عسكرية في أنحاء متفرقة بالمحافظة .

من جهة أخرى أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 17 أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى الفلسطينيين، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، وبذلك يرتفع عدد الأوامر الإدارية الصّادرة منذ بداية شهر شباط الجاري إلى (64) أمراً.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم ، أن من بين الأوامر الصادرة تسعة أوامر صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة، أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.